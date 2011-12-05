〔中国债市〕存准率下调日现券收益率仅窄幅波动,利好已消化

路透上海12月5日电---中国银行间债市周一现券收益率变化不甚明显.今日是存款准备金率正式下调日,资金面向宽致回购利率走低.不过现券方面,因上周已充分消化该利好,走势相对平静.

交易员并称,目前二级市场一年左右央票收益率较发行水平已低约10个基点(bp),投资者正密切关注明日该期限央票的发行动向,以寻求短期指引.

"上周(下调存准)政策已经消化的差不多了,今天就还好."华南一银行交易员称,

中国人民银行上周三晚间宣布,从12月5日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.分析人士预计,此次下调存准将释放3,500-4,000亿元资金.[ID:nCN1253422]今日主要质押式回购利率均有下行,其中七天期品种CN7DRP=CFXS加权利率跌幅在40个bp左右.

鉴於一年央票二级市场收益率已明显高於一级,央行是否会顺应需求再下调发行收益率值得关注."短期内就看明天的央票(发行结果)了."上海一银行交易员认为.

剩余期限近一年的央票1101088券最新成交tCN1101088=CFXS收益率为3.37%,较上周央行公开市场一年央票3.4875%的发行收益率低逾10bp.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.8681 3.2917

上日 2.9836 3.7000

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4220/3.3630

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.5819/2.5169

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5200/3.4480 (完)

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--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴

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