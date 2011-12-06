《交易视点》中国转债短期波段操作为主,同时埋伏中期增持机会--中金

路透上海12月6日电---中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报认为，经过前期的持续减持操作之後，投资者应转向等待中期增持机会的出现。转债品种在大类资产配置上仍是博弈短期波段操作、埋伏股市中期机会为主。

**策略观点**

我们前期波段操作的建议收效较好。展望未来，转债品种在大类资产配置上仍是博弈短期波段操作、埋伏股市中期机会为主。但经过前期的持续减持操作之後，投资者应转向等待中期增持机会的出现。

首先，股市趋势明显还未逆转、上行压力重重，但政策底更为清晰。而中央经济工作会议召开在即，加上年底财政存款投放和明年初信贷投放预期，过度看空也容易遭遇政策狙击。其次，债券市场经过近期反弹之後，给转债市场带来的机会成本在降低。此外，转债个券本身也开始重回到底部区域，下跌空间有限且具备一定的股性，博弈股市表现的能力增强。

因此，遇股市深跌或民生转债发行上市，投资者可慢慢转向把握增持机会。其中，大盘转债受制於股市和权重股表现，还不具备大机会，但却是化解股市系统性风险和博弈股市波段机会的不错工具。

而对流动性较差的小盘个券如中鼎等，只能左侧建仓，建议继续逢低吸纳、适度超配，埋伏中期超额回报机会。电力等中盘转债前期已建议减持，目前建议控制仓位。

**热点个券**

电力转债：市场预期已久的电价上调方案上周得以公告，上调幅度和时点基本符合市场预期。电力行业股票短期“见光死”，中期抓波段，长期有关注价值。

基本面方面的短期排序为国电、国投、川投，长期排序为国投、川投、国电。其中，国电电力中期业绩稳定性最好。促进转股意愿方面，国投、国电转债由於负债率高，大股东支持力度强，在促进转股动作方面可能最为积极。

转债本身来看，国电条款优势明显，相对估值有一定吸引力，股性较好。

而川投股性最差，而底价溢价率优势并不明显。基於市场已经充分预期及转债流动性不佳等原因，我们提前减持电力转债的判断得到市场验证。

我们在电价上调兑现後建议将电力转债换持为中行、工行等个券，短期仍维持这样的判断。

由於兑现机会已经过去，如果仓位不重，当前价位下继续大规模减持电力转债必要性已经不大。

但再次增持机会还需耐心等待，短期国电、国投距离增持区域较近，明年下半年转为关注国投、川投。

新钢转债：该转债转股价修正似乎已经不可避免，本周初就将见分晓。问题是，即使公司修正转股价，转债价格也很难期待有超预期表现。100-104 元仍是该转债未来的主流价格运行区间(完)

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