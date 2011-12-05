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货币新闻 | 2011年 12月 5日 星期一 16:03 BJT

〔国际油市〕科威特石油部长称,无需改变目前的产出配额

路透多哈12月5日电---科威特石油部长Mohammad al-Busairi周一表示,科威特认为无需改变目前的产出配额.

"市场目前稳定,无需改变目前的产出配额,"Mohammad al-Busairi在世界石油大会(World Petroleum Congress)场边向记者表示.(完)

--编译 蔡美珍;审校 隋芬

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