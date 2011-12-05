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亚洲 | 2011年 12月 5日 星期一 15:52 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元走坚,1.3370下方有买盘

0738GMT--欧元兑美元EUR=略微走高至1.3428美元,据称1.3360/70有买盘.意大利宣布撙节措施後,投资者部分解除对欧元的大量空头持仓.

IMM数据显示,11月29日止当周,投机客欧元净空头持仓为2010年6月以来首次升破10万口.[ID:nCN1260622]

周一欧洲将公布一系列服务业采购经理人指数(PMI).

美元兑日圆JPY=持平,报77.96.美元指数.DXY下跌0.2%,至78.47.(完)

--编译 丁琦;审校 田建华

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