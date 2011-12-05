〔中国票据市场〕转贴利率下跌,受信贷规模压力减轻和资金趋宽推动

路透北京12月5日电---中国票据市场转贴利率周一下跌.机构信贷规模压力有所减轻,加之存准率下调日流动性更趋宽裕,均致票据资产供不应求.

"今天(转贴利率)继续下."华东地区一银行交易员称,"年底不少机构规模略有宽松,资金价格也在下,主动收票的(机构)多了."

他并预计,近期票据市场转帖利率仍有进一步下行的空间;然在信贷规模整体仍趋紧张之时,绝对利率水平或仍将在同期限贷款基准利率之上.

华东地区另一银行交易员则称,信贷规模压力和票据作为理财资产限制的略有松动,是近期票据市场持续转暖的重要原因;预计近期转帖利率将进一步下探,但料在年底时,其或出现一定程度的回调.

银行间市场周一质押式回购利率CNREPO=CFXS持续下行,其中七天期品种跌势更为明显,今日为存准率下调起始日,流动性更趋宽裕,机构资金充足令融资意愿较弱,市场成交偏淡. [CN/CN]

中国人民银行自周一起实施下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次下调存款准备金率.此举预示着货币政策拐点显现,未来有望进一步松动.分析人士预计,此举料释放3,500-4,000亿元资金.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.6760/8.2244 9.0701/8.6227 10.4350/9.5200

上日 8.7072/8.2653 9.0677/8.6267 10.4350/9.5220

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变动 -3.12bp/-4.09bp +0.24bp/-0.40bp 0bp/-0.20bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价上涨**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.3676%,较上日的6.3370%上涨.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

----------------------------------

今日 3.1468/3.0718 3.2110/3.1440

上日 3.1728/3.1008 3.2320/3.1700

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进

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