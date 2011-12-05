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货币新闻 | 2011年 12月 5日 星期一 16:10 BJT

〔国际油市〕阿曼石油部长称市场供给充足,当前每桶100美元价格合理

路透多哈12月5日电---阿曼石油部长Mohamed Bin Hamad Al Rumhi周一在世界石油大会(World Petroleum Congress)接受采访时表示,油市供给充足,当前每桶100美元左右的价格是合理的.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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