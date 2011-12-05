〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元和兑美元持平,市场静待欧盟峰会

路透苏黎世12月5日电---瑞郎兑欧元和兑美元周一均持平,意大利推出新撙节计划的消息提振风险偏好,不过交易员在周五欧元区领导人峰会前对冲押注.

意大利总理蒙堤周日公布300亿欧元(403亿美元)的撙节举措,其中包括加税和提高退休年龄,以稳定意大利脆弱的财政并避免危机席卷整个欧元区[ID:nCT0487569].