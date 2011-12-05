〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元和兑美元持平,市场静待欧盟峰会

美国股市：开盘上涨并触及纪录高位，因银行股上涨
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透苏黎世12月5日电---瑞郎兑欧元和兑美元周一均持平,意大利推出新撙节计划的消息提振风险偏好,不过交易员在周五欧元区领导人峰会前对冲押注.
意大利总理蒙堤周日公布300亿欧元(403亿美元)的撙节举措,其中包括加税和提高退休年龄,以稳定意大利脆弱的财政并避免危机席卷整个欧元区[ID:nCT0487569].
受此消息支撑,欧洲股指期货预示周一股市开盘将走升.
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月10日 - 媒体公司维亚康姆(Viacom)周四计划改造其业务，在美国广告销售持续下跌之际专注于六个品牌。 维亚康姆周五早盘股价下跌0.9%，报43.49美元。(完) (编译 戴素萍 审校 利棣儿)
美国地质调查局(USGS) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选