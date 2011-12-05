〔中国债市〕人民币利率互换呈普跌走势,存准率下调首日流动性显见宽松

路透上海12月5日电---中国人民币利率互换(IRS)周一报价呈普跌格局,受存准率首日下调的影响,IRS报价亦追随整体市场利率水平下行.在政策趋於宽松的市场预期推动下,预计近期IRS市场利率还将以下行为主.

"整个curve(收益率曲线)是往下的,...未来还是向下的压力大吧,可能会有小幅的反弹,但是整体趋势应该是向下的."上海一银行交易员称.

上述交易员指出,今日成交最多的一年期品种跌幅达5-6个基点(bp),其他品种亦有3-4个bp的降幅.

中国人民银行自周一起实施下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次下调存款准备金率.此举预示着货币政策拐点显现,未来有望进一步松动.[ID:nCN1253188]分析人士预计,此举料释放3,500-4,000亿元资金.

银行间市场周一质押式回购利率CNREPO=CFXS持续下行,其中七天期品种跌势更为明显,今日为存准率下调起始日,流动性更趋宽裕,机构资金充足令融资意愿较弱,市场成交偏淡.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 3.0833/3.1983 2.6236/2.7050 2.6757/2.7686 2.7671/2.8600 2.7220/2.9960

周五 3.1260/3.2220 2.7075/2.7908 2.7300/2.8117 2.8150/2.9067 2.7680/3.0440

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变动-0.0427/-0.0237 -0.0839/-0.0858 -0.0543/-0.0431 -0.0479/-0.0467 -0.0460/-0.0480

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年10月人民币IRS成交的名义本金总额为1,294.69亿元人民币,较9月的2,853.31亿元减逾五成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)

--发稿 曾菱; 审校 曾祥进

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