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货币新闻 | 2011年 12月 5日 星期一 16:14 BJT

《外汇动态》动能指标显示,欧元或略有反弹

0749GMT--技术图形显示,欧元兑美元EUR=慢速随机指标发出买入信号,日线相对强弱指标(RSI)也已见底,表明欧元或出现修正性反弹.

阻力位在1.3605附近,即欧元从10月27日高位1.4245至11月25日低位1.3210跌势的38.2%回档位,且接近11月18日高位1.3615.(完)

--编译 丁琦;审校 孙茉莉

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