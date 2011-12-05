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货币新闻 | 2011年 12月 5日 星期一 16:26 BJT

〔欧洲个股〕SWEDISH AUTOMOBILE盘初大涨25.93%,因其与新的中国投资者洽谈

路透阿姆斯特丹12月5日电---瑞典萨博汽车母公司SWEDISH AUTOMOBILESWAN.AS股价盘初大涨25.93%,此前其称与一家新的中国投资者洽谈.(完)

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