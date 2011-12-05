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亚洲 | 2011年 12月 5日 星期一 16:21 BJT

《外汇动态》若欧元区国家PMI胜预期,将会提振欧元

0810GMT--市场预计意大利、法国和德国服务业采购经理人指数(PMI)数据疲软,所以若有任何意外惊喜,则将提振欧元.

关於亚洲主权账户买入的传言提振欧元至1.3449美元,不多多数市场人士择机抛售.(完)

--编译 田建华;审校 隋芬

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