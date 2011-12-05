〔路透基点〕台湾荧茂等值6,000万美元的五年期循环贷款案启动--RLPC

路透香港12月5日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,第一商业银行和台湾合作金库银行已启动台湾荧茂光学及子公司荧茂亚洲等值6,000万美元的五年期循环贷款案.

第一商行为代理行,台湾合作金库银行为担保代理行.

该循环贷款分为两部分:A部分为荧茂光学6亿台币贷款,B部分为荧茂亚洲的4,000万美元贷款.A部分的贷款由土地、厂房和设备作担保,借款方的董事长也提供担保.B部分的贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码130基点,若台北银行间美元拆借利率(TAIFX)与LIBOR利差超过35基点,借款方须额外支付利息.

若借款方全年合并营收达到30亿台币,半年度合并营收达到15亿台币,利率将分以下几种情况,作出相应调整:

如果借款方税前净利润率介於0-5%,利率降低5个基点.

如果借款方税前净利润率介於5.1-10%,利率降低10个基点.

如果借款方税前净利润率高於10%,利率降低20个基点.

银行分三个等级受邀参贷:

承贷9,000万台币和600万美元或更多,获委托主办行头衔,A贷款和B贷款分别可获含全部费用的价码174基点和134基点.

承贷7,200万-8,900万台币和480万-590万美元,获协办行头衔,A贷款和B贷款分别可获含全部费用的价码173基点和133基点.

承贷4,800万-7,100万台币和320万-470万美元,获协办行头衔,A贷款和B贷款分别可获含全部费用的价码172基点和132基点.

如果贷款拨付额少於50%,将支付15个基点的承诺费.

该循环贷款额度将从第36个月起分五次半年非等额递减:15% (1)、20% (2-4)、25% (5).

财务约束条款包括:流动比率最低1倍;债务比率最高2倍;始於2012年上半年的利息覆盖率最低2倍;有形资产净值最低18亿台币.

资金将用於再融资和营运资本.

答复截止日为12月23日.

荧茂光学曾在2009年获得等值12亿台币的三年期循环贷款,台币贷款的利率为较一级市场90天期商业票据利率加码100基点,美元贷款利率为较三个月LIBOR加码125基点.(完)