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亚洲 | 2011年 12月 5日 星期一 16:40 BJT

〔中国新债〕山西煤炭进出口集团周二起发10亿元固息企业债,期限七年

路透上海12月5日电---中国山西煤炭进出口集团有限公司公司周一公告称,将於周二(6日)起发行
10亿元人民币固息企业债,期限七年.

  具体条款如下:

  发债主体    拟发规模   期限(年)    年利率       主体评级  发行时间      主承销商
             (亿元人民币)
  =====================================================================================
  山西煤炭       10         7      12/6簿记建档      AA    12/6-12/12     国信证券
  进出口集团       (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
  =====================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)
 
  --发稿 曾菱; 审校 曾祥进

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