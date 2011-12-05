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亚洲 | 2011年 12月 5日 星期一 16:51 BJT

〔中国新债〕江苏双良科技下周二将发7.5亿元中期票据,期限五年

路透上海12月5日电---中国江苏双良科技有限公司周一公告称,将於下周二(13日)簿记建档发行7.5亿元
人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
  =============================================================================================
  双良科技      11        7.5     5  12/13簿记建档  民生银行      AA-      12/14       12/15                                            
  =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曾菱; 审校 曾祥进

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