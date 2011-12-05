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货币新闻 | 2011年 12月 5日 星期一 17:13 BJT

更正:〔标题新闻〕意大利11月服务业活动连续第六个月萎缩,服务业PMI"就业分项指数"降至47.3

注:非"PMI降至47.3",意大利11月服务业PMI应为45.8

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL9E7HF01F]

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