〔中国汇市〕人民币兑美元收低,升值预期减弱机构低位交投(更新版)

(新增更多报价)

* 人民币兑美元中间价较上日略跌,但仍为相对高位

* 人民币盘中成交较中间价明显偏低,并第四日触及跌停

* 市场仍看好美元,购汇需求偏强

路透上海12月5日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周一即期收低,盘中并连续第四日触及跌停线.隔夜欧元弱势震荡拖累人民币中间价低开,即期汇价跟随走跌.同时市场延续看涨美元预期,购汇盘仍然偏强.

交易员表示,市场对人民币升值的预期减弱,而央行仍通过维持中间价在较高区间的方式,抑制人民币贬值的预期,因此造成了即期汇价连续处於跌停交易区间.

"交投大都贴近跌停位,这说明了市场预期人民币该有的价格比目前跌停价位还低."恒生银行(中国)有限公司高级交易员田晓鸣称.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

-------------------------------------------------------------------

6.3641 6.3596 6.3666 6.3349 6.3310 6.3597

按与中间价上下千分之五的波动幅度计算,6.3666元是今日人民币跌停价.

上海一银行交易员称,虽然人民币中间价低开,但部分银行担忧美金头寸不足,选择在早盘完成大部分全天的购汇任务,致早盘即几度跌停.

"第一美元可以持有过夜,不用担心平仓;第二市场整体预期美元还是向好的."她并称.

以下为北京时间16:43,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3790/50 6.3820

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3780/50 6.3840

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS由贴水转升水,最新成交为升水20点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3661元.

田晓鸣并指出,境内外套利交易活跃性有所降低,源於香港金管局加强了跨境贸易人民币结算合规性管理.

香港金管局近日称,人民币业务参加行应提高警觉,留意是否有跨境商品贸易交易人为构建成通过香港回流内地;若不合规定,参加行将被要求还原已平仓的头寸.[ID:nCT0417778]

东京汇市欧元周一亚洲时段小涨,此前意大利宣布最新的撙节措施促使空头回补,不过很多市场人士认为,在本周稍後欧盟峰会前还有更多变数.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 刘昕/李宏薇; 审校 丁淑琴

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