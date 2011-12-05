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亚洲 | 2011年 12月 5日 星期一 16:54 BJT

〔新债招标〕中国建材50亿元三年期中票,票面利率5.06%--路透数据

路透上海12月5日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国建材股份有限公司(3323.HK)周一簿记建档
发行的50亿元人民币三年期中期票据,最终确定票面利率5.06%.

  本次为中国建材今年第二次发行中票,此前曾於10月发行30亿元中票,期限三年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 中国建材      100       50       3     *5.06%       交通银行     AAA       12/6      12/7                                     
 (3323.HK)                                           光大银行       
 =============================================================================================(完)

  --发稿 曾菱; 审校 丁淑琴

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