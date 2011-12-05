〔路透专访〕若经济放缓准备放松货币政策--菲律宾央行总裁泰谭柯(更新版)

美国股市：开盘上涨并触及纪录高位，因银行股上涨
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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路透马尼拉12月5日电---菲律宾央行总裁泰谭柯表示,若该国经济增速进一步放缓且通胀前景可控,那麽央行准备在明年放松货币政策,或者下调利率,或者下调银行存款准备金率,亦或双管齐下.
泰谭柯表示,进入今年年底和2012年,菲律宾通胀率预计将回落,决策者对此担忧将缓轻.不过地缘政治的不确定性可能会给油价构成上行压力.
"如果经济进一步放缓,货币政策委员会准备考虑在明年放松货币政策,"泰谭柯在接受路透采访时表示.
"鉴於货币政策已经调整至支撑实体经济,财政政策应该也会做出回应,由此货币政策和财政政策都将支撑经济,"他说.
"财政政策方面,加大支出将对经济活动构成潜在的影响,"他表示.
菲律宾已承认,2011年的经济增长目标很难达到,因前九个月经济增速弱於预期.该国希望能够通过及早放松银根来加快明年的经济增速.
由於国际收支盈余强劲,披索汇价受到支撑.菲律宾央行预计,今年该国国际收支顺差修正後将达到100亿美元,占国内生产总值(GDP)的4.4%.明年该顺差料降至28亿美元.
泰谭柯表示,今年菲律宾经常账顺差预计为85亿美元,为GDP的3.7%,明年将降至43亿美元,与GDP的1.7%.
他还表示,菲律宾央行将继续寻求进一步的外汇自由化,并考虑放松对在本土市场投资的管制.(完)
--编译 王洋;审校 田建华
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月10日 - 媒体公司维亚康姆(Viacom)周四计划改造其业务，在美国广告销售持续下跌之际专注于六个品牌。 维亚康姆周五早盘股价下跌0.9%，报43.49美元。(完) (编译 戴素萍 审校 利棣儿)
美国地质调查局(USGS) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选