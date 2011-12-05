〔路透专访〕若经济放缓准备放松货币政策--菲律宾央行总裁泰谭柯(更新版)

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路透马尼拉12月5日电---菲律宾央行总裁泰谭柯表示,若该国经济增速进一步放缓且通胀前景可控,那麽央行准备在明年放松货币政策,或者下调利率,或者下调银行存款准备金率,亦或双管齐下.

泰谭柯表示,进入今年年底和2012年,菲律宾通胀率预计将回落,决策者对此担忧将缓轻.不过地缘政治的不确定性可能会给油价构成上行压力.

"如果经济进一步放缓,货币政策委员会准备考虑在明年放松货币政策,"泰谭柯在接受路透采访时表示.

"鉴於货币政策已经调整至支撑实体经济,财政政策应该也会做出回应,由此货币政策和财政政策都将支撑经济,"他说.

"财政政策方面,加大支出将对经济活动构成潜在的影响,"他表示.

菲律宾已承认,2011年的经济增长目标很难达到,因前九个月经济增速弱於预期.该国希望能够通过及早放松银根来加快明年的经济增速.

由於国际收支盈余强劲,披索汇价受到支撑.菲律宾央行预计,今年该国国际收支顺差修正後将达到100亿美元,占国内生产总值(GDP)的4.4%.明年该顺差料降至28亿美元.

泰谭柯表示,今年菲律宾经常账顺差预计为85亿美元,为GDP的3.7%,明年将降至43亿美元,与GDP的1.7%.

他还表示,菲律宾央行将继续寻求进一步的外汇自由化,并考虑放松对在本土市场投资的管制.(完)