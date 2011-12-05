《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦12月5日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:上周出现修正性的缓步上扬,但周五日线图上出现阴包阳走势,慢性随机指标发出买入信号,日线图相对强弱指标(RSI)亦见底,表明市场仍处於修正性反弹行情中.

理想情况下,我们预计欧元上方将受阻于1.3608/15,为上一波跌势的38.2%回档位以及11月18日高点.但目前水准仍不能排除进一步反弹至1.3835/60的可能,该水准为7月低点、11月4日高点,以及上一波跌势的61.8%回档位.我们预计市场将在此处受阻.目前汇价依托2011年上升趋势线走高,该趋势线今天运行至1.3210.目前,我们认为,只有跌破该点位,才会进一步下跌至10月低点1.3145,甚至2011年低位1.2860.我们的较长期目标仍更接近于1.20.

美元/日圆:上周朝着55日和100日移动均线切入位77.17及77.05回落,随後反弹.本周伊始有望延续缓步升势.市场仍受到76.76和76.47的云区支撑.我们预计这些支撑将限制下档空间,只要处於该水准上方,市场仍很有可能再度测试位於79.36的四年下降趋势线.该水准以及55周移动均线切入位80.23若被攻克,则较长期反转趋势可获确认.79.30还是200日移动均线切入位.

英镑/美元:止步于1.5743的55日移动均线.目前走势被认为是修正性的,我们仍无法排除进一步升至1.5883/88阻力位(61.8%回档位)、甚至触及1.5956的下行趋势线的可能性.後者料将限制住升势.

市场近期已从2010-2011年上升趋势线反弹,我们预计还有更多涨势.我们的偏空观点暂时趋於中性,只有持续跌破1.5386的上升趋势线,才会重拾偏空看法.虽然较长期仍看空,但我们目前将把短线看法修正至偏向中性.(完)

--编译 丁琦;审校

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