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货币新闻 | 2011年 12月 5日 星期一 17:30 BJT

〔欧洲个股〕法国安盛保险计划到2015年在德国裁员1,600人

路透巴黎12月5日电---法国安盛保险(Axa)(AXAF.PA)发言人周一称,公司计划到2015年在德国裁员1,600人,这是总计9,000人裁员计划的一部分.裁员是为了在艰难定价形势下提高竞争力.

该德国分支发言人称,安盛保险计划到2015年将德国的成本基数降低2.2亿欧元,或不扣除通胀则为3.2亿欧元.其还表示,公司正采取行动提升自动化.(完)

--编译 隋芬; 审校 高琦

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