〔欧洲个股〕法国安盛保险计划到2015年在德国裁员1,600人

美国股市：开盘上涨并触及纪录高位，因银行股上涨
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透巴黎12月5日电---法国安盛保险(Axa)(AXAF.PA)发言人周一称,公司计划到2015年在德国裁员1,600人,这是总计9,000人裁员计划的一部分.裁员是为了在艰难定价形势下提高竞争力.
该德国分支发言人称,安盛保险计划到2015年将德国的成本基数降低2.2亿欧元,或不扣除通胀则为3.2亿欧元.其还表示,公司正采取行动提升自动化.(完)
--编译 隋芬; 审校 高琦
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月10日 - 媒体公司维亚康姆(Viacom)周四计划改造其业务，在美国广告销售持续下跌之际专注于六个品牌。 维亚康姆周五早盘股价下跌0.9%，报43.49美元。(完) (编译 戴素萍 审校 利棣儿)
美国地质调查局(USGS) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选