〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶受供应忧虑提振收高,交易员预计将上探300日圆

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月5日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周一收高,此前有消息称,东南亚产胶国将对违约的买方采取严厉措施,使得部分交易员预计,期价或升至每公斤300日圆,因中国供应忧虑升温.
TOCOM指标期胶5月合约<0#JRU:>结算价上涨1%,或2.8日圆,报每公斤283.6日圆,盘中高见286.4日圆,上涨5.6日圆.
上期所天然橡胶主力5月合约SNRK2收高0.5%,至每吨26,025元人民币,成交量为702,138口.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。