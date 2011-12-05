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亚洲 | 2011年 12月 5日 星期一 17:26 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶受供应忧虑提振收高,交易员预计将上探300日圆

路透东京12月5日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周一收高,此前有消息称,东南亚产胶国将对违约的买方采取严厉措施,使得部分交易员预计,期价或升至每公斤300日圆,因中国供应忧虑升温.

TOCOM指标期胶5月合约<0#JRU:>结算价上涨1%,或2.8日圆,报每公斤283.6日圆,盘中高见286.4日圆,上涨5.6日圆.

上期所天然橡胶主力5月合约SNRK2收高0.5%,至每吨26,025元人民币,成交量为702,138口.

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