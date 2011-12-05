版本:
中国
货币新闻 | 2011年 12月 5日 星期一 17:35 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元走强,受服务业PMI数据良好的预期提振

路透伦敦12月5日电---英镑兑美元周一上涨,追随欧元兑美元的涨势;市场揣测英国服务业数据可能强於预期,也提振英镑.

不过部分分析师警告,即使服务业采购经理人指数(PMI)好於预期也不大可能改变英国经济的整体低迷前景,市场人士可能利用英镑上涨趁机卖出.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐