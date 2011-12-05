〔欧洲汇市〕英镑兑美元走强,受服务业PMI数据良好的预期提振

美国股市：开盘上涨并触及纪录高位，因银行股上涨
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透伦敦12月5日电---英镑兑美元周一上涨,追随欧元兑美元的涨势;市场揣测英国服务业数据可能强於预期,也提振英镑.
不过部分分析师警告,即使服务业采购经理人指数(PMI)好於预期也不大可能改变英国经济的整体低迷前景,市场人士可能利用英镑上涨趁机卖出.
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月10日 - 媒体公司维亚康姆(Viacom)周四计划改造其业务，在美国广告销售持续下跌之际专注于六个品牌。 维亚康姆周五早盘股价下跌0.9%，报43.49美元。(完) (编译 戴素萍 审校 利棣儿)
美国地质调查局(USGS) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选