《中国企业债发行日程表》--12月5日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *山西煤炭 10 7 12/6簿记建档 AA 12/6-12/12 国信证券 进出口集团 (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== 滁州城投 10 10 前五年基准 AA 11/30-12/6 国信证券 利率+3.05% (一年期Shibor基准,第五年末附上调基本利差选择权及投资者回售选择权) (第六年末兑付10%,後四年按照债券余额的10%、20%、30%和30%的比例兑付) ===================================================================================== 龙海国有资产 8 6 8.25% AA- 12/2-12/8 信达证券 投资经营公司 (第四年末兑付30%,後两年按照本金金额的30%和40%的比例兑付) ===================================================================================== 吴江东方国资 13 7 8.05% AA 12/5-12/9 国开证券 经营有限公司 ===================================================================================== 永州市城建 10 10 前五年8.40% AA- 12/5-12/9 财富证券 投资开发公司 (第五年末附上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== (无) ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 李宏薇; 审校 曹巍浩 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2011年已发行金融债一览表》