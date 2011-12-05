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亚洲 | 2011年 12月 5日 星期一 17:41 BJT

《中国企业债发行日程表》--12月5日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体   拟发规模   期限(年)     年利率     主体评级   发行时间      主承销商
           (亿元人民币)
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*山西煤炭       10         7      12/6簿记建档     AA      12/6-12/12     国信证券 
 进出口集团       (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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滁州城投        10         10      前五年基准      AA      11/30-12/6     国信证券
                                   利率+3.05%
              (一年期Shibor基准,第五年末附上调基本利差选择权及投资者回售选择权)  
              (第六年末兑付10%,後四年按照债券余额的10%、20%、30%和30%的比例兑付)           
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龙海国有资产     8          6        8.25%         AA-     12/2-12/8      信达证券
投资经营公司  (第四年末兑付30%,後两年按照本金金额的30%和40%的比例兑付)           
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吴江东方国资   13          7        8.05%         AA      12/5-12/9      国开证券
经营有限公司        
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永州市城建     10         10      前五年8.40%     AA-     12/5-12/9      财富证券
投资开发公司   (第五年末附上调票面利率选择权及投资者回售选择权)       
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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 (无)
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 李宏薇; 审校 曹巍浩

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2011年已发行金融债一览表》

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