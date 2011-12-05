〔中港股市〕政策宽松希望推高恒指,但上海市场仍表现疲弱

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 香港恒生指数收高0.7%,沪综指跌1.2%
* 沪港两市成交额双双大跌,仅为上周四的一半
* 中资金融股表现强劲,料受价值因素推动
路透香港12月5日电---香港股市周一收涨0.7%,因投资者押注中国政府将进一步放宽政策,推动中资金融和能源股上涨,进而拉抬大盘.此前公布的数据表明,中国经济迅速放缓.
周一的调查数据显示,中国11月服务业扩张步伐为三个月最慢.而上周的数据表明,中国内地制造业活动出现近三年来首次萎缩.
恒生指数.HSI收报19,179.7点,银行和中资煤炭股涨幅居前,沪综指.SSEC收低1.2%,报2,333.2点.
"目前市场的悲观情绪有所减少,但情势仍相当艰难.有不少人对上周四市场大幅跳涨感到猝不及防,他们十分不想错过下一波涨势,"海通国际证券驻香港策略师Edward Huang表示.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。