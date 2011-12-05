〔中港股市〕政策宽松希望推高恒指,但上海市场仍表现疲弱

* 香港恒生指数收高0.7%,沪综指跌1.2%

* 沪港两市成交额双双大跌,仅为上周四的一半

* 中资金融股表现强劲,料受价值因素推动

路透香港12月5日电---香港股市周一收涨0.7%,因投资者押注中国政府将进一步放宽政策,推动中资金融和能源股上涨,进而拉抬大盘.此前公布的数据表明,中国经济迅速放缓.

周一的调查数据显示,中国11月服务业扩张步伐为三个月最慢.而上周的数据表明,中国内地制造业活动出现近三年来首次萎缩.

恒生指数.HSI收报19,179.7点,银行和中资煤炭股涨幅居前,沪综指.SSEC收低1.2%,报2,333.2点.

"目前市场的悲观情绪有所减少,但情势仍相当艰难.有不少人对上周四市场大幅跳涨感到猝不及防,他们十分不想错过下一波涨势,"海通国际证券驻香港策略师Edward Huang表示.