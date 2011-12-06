(重温稿)〔台湾货币市场〕短率平稳偏松,静候央行标售一年期存单

****主要国家经济指标预测--2月6日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
* 短率平稳,提存期初偏松
* 央行本周五标售一年期存单
记者 张雅菁
路透台北12月5日电---台湾银行间短期利率周一平稳偏松.提存期初期,加以逾2,000亿台币央行存单到期,整体资金宽松,不过,暂未见积极压低利率消钱的举动.目前焦点在於央行进行月度的一年期存单标售.
市场人士指出,今日央行委托公股银行拆入隔夜资金的力道不算低,或可能是欲在标售一年期存单前,减少长天期存单申购,暂以拆款代替来调节资金水位.
"上周五期底钱更滥,有些银行钱多到放弃,今天没那麽滥,"一票券商人士称."今天银行利率没什麽特别,但期初好拿钱."
央行周一午後宣布,将於周五(9日)标售364天期定期存单,金额为1,000亿台币.下周一(12日)发行.上月同天期存单的加权平均得标利率为0.96%.[ID:nCT0416322]
拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.397%,上日在0.396%;区间为0.299-0.75%,同上日.
2-7天拆款利率区间在0.392-0.77%,与上日相同.
**短票利率区间**
短票方面,票券商人士表示,在发票量不足下,对於银行间开出0.86%以上的偏高利率,票券商接受度较低.至於0.84%的区间低档利率,则见酌量成交短天期票券.然而,若发行量持续低迷,短天期票可能进一步朝0.84%靠拢.
30天内短票银行间主要成交利率区间同上日在0.84-0.86%,但高低档的量均较上日减少.
央行今日共发行1,941.5亿台币存单,相较存单到期金额2,127亿,存单发行余额减少185.5亿.[TW/MMTCN]
本周存单到期总额8,925亿台币,接下来依序为周二190亿、周三4,266亿、周四1,025.5亿以及周五1,316.5亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,周一当日超额准备为负42亿台币;累计超额准备为负163亿台币,加计前期1%的超额准备为814亿台币.
**公债RP利率不变**
债市同业附买回(RP)利率未变.月初市场资金供应偏向宽裕,尤以投信为供应主力,各家金融机构调度颇为顺畅,成交利率几无变动.
资金调度人士指出,投信业以收益为主要考量,对利率颇为坚持,RP利率不见松动下滑的迹象,但承作长天期的意愿有所提升.展望本周,除明日有50亿台币的华南银行金融债交割外,暂无其他大型紧缩因子,预料资金调度应不成问题.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.(完)
--集体采写 李盈蒨; 审校 杨淑祯/曾祥进
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 2月7日(二) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 1月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 12月 盈余12,945 盈余14,155 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,169 2月8日(三) 0300 韩国L货供额 12月 --
* 旧金山联储总裁威廉姆斯对通胀和加息发表鹰派言论 * 薪资增长温和，缓解通胀忧虑 * 财政部下周将标售620亿美元新债 路透纽约2月3日 - 美国公债收益率差周五走宽至一个半月来最宽水 准，此前公布的1月就业报告显示，薪资增长令人失望，暗示通胀上升的 速度不足以促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内升息。 美国劳工部周五称，1月非农就业岗位增加22.7万个，为四个月来最 大增幅。 但平均时薪仅微升3美分或0.1%，12月平均时薪增幅被下修。 “投资者的失望情绪主要是集中在有可能会促使美联储升息的通胀压 力上，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli说。 五年期和30年期公债收益率差 走宽至120个基点，为1 2月14日来最宽水准。 对升息反应很敏感的五年期公债受非农就业报告支撑，而长期公债面 临下周新债标售的压力。 美国财政部下周将标售总计620亿美元三年期，10年期和30年期新债 。 不过