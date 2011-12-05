版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 5日 星期一 18:17 BJT

〔东南亚股市〕多收高,市场寄望欧盟峰会能拿出解决危机的良策

路透12月5日电---多数东南亚市场周一收盘持稳至略收高,尽管银行和商品类股的获利了结令其涨幅受限,投资者正拭目以待,欧洲领导人是否能在本周稍後召开的峰会上拿出解决债务危机的方案.

欧洲股市上涨给新兴市场带来些微支撑.法国总统萨科齐和德国总理梅克尔将早於周五峰会而进行会晤,市场寄望能祭出债务危机的全面解决方案,这推升欧股.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐