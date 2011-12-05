〔东南亚股市〕多收高,市场寄望欧盟峰会能拿出解决危机的良策

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月5日电---多数东南亚市场周一收盘持稳至略收高,尽管银行和商品类股的获利了结令其涨幅受限,投资者正拭目以待,欧洲领导人是否能在本周稍後召开的峰会上拿出解决债务危机的方案.
欧洲股市上涨给新兴市场带来些微支撑.法国总统萨科齐和德国总理梅克尔将早於周五峰会而进行会晤,市场寄望能祭出债务危机的全面解决方案,这推升欧股.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。