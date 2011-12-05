〔路透基点〕信义玻璃仍在与银行就市场紊乱条款费用商谈

路透香港12月5日电---汤森路透旗下基点援引银行业人士的消息称,中国汽车玻璃制造商--信义玻璃尚未与相关银行就已成功行使"市场紊乱条款(market disruption clause)"的2010年11亿港元贷款案达成一致.

如果该条款生效,银团贷款的定价将会提高,因指标利率将要根据银团成员提供的参考利率重新设定,以更好地反映银行的融资成本.

相关商洽还在进行,但消息人士透露,信义玻璃已提出分担银行额外融资成本的三分之二,而不是像一些银行要求的那样负担100%的额外成本.

与此同时,借款方和银行尚未决定利率应该上调多少.消息人士表示,借款方提议按银行的平均额外融资成本作出调整.

该贷款案是亚洲金融危机发生後香港首宗启用"市场紊乱条款"的贷款案.信义玻璃此前聘请花旗集团安排这宗联贷案,共有14家银行参与提供11亿港元的四年期贷款.消息人士称,银行要求在原利率的基础上至少提高50个基点,原利率为较香港银行同业拆息加码127基点.原贷款案支付含全部费用的最高价码为150基点.(完)