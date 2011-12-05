15米高海啸超福岛核电站应对能力--东电报告

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京12月2日电---日本东京电力(9501.T)周五发布的报告称，今年3月袭击日本福岛核电站海啸的强度，远远超出该核电站的设计应对能力。东电是福岛核电站运营商，这是其对福岛核危机的首次正式评估。
日本3月9.0级强烈地震引发海啸，海水越过保护福岛第一核电站的围墙，破坏核电站冷却系统，引发核危机。该核电站位於东京以北240公里的太平洋沿岸。
该公司执行副总裁Masao Yamazaki对记者表示：“我们当时面对的海啸，远超我们的预期。”东电在该临时评估报告中，详述了福岛核电站内发生的情况，以及应对核危机所采取的措施。
东电称，福岛第一核电站所遭遇的海啸，其高度在某些区域超过15米，而核电站保护墙的高度为10米。这与东电最初评估报告内容一致。
Yamazaki说：“如评估报告所述，我们准备的预防措施不够，因此发生辐射泄漏。对於这起严重事故，我们深表歉意。”
日本媒体报导称，东电的一些股东11月起诉该公司，指责其在2008年模拟超过15米高海啸袭击後，未能加高核电站保护墙。
审查东电临时评估报告的第三方委员会称，3月的灾难规模为东电和日本政府所始料未及。
该委员会说：“本应更加重视地震和海啸，政府与该领域的专家也应做深刻自我检查。”并表示，东电可能认为自己拥有充足的防护措施而自满。（完）
编译：张家伟 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。