15米高海啸超福岛核电站应对能力--东电报告

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京12月2日电---日本东京电力(9501.T)周五发布的报告称，今年3月袭击日本福岛核电站海啸的强度，远远超出该核电站的设计应对能力。东电是福岛核电站运营商，这是其对福岛核危机的首次正式评估。

日本3月9.0级强烈地震引发海啸，海水越过保护福岛第一核电站的围墙，破坏核电站冷却系统，引发核危机。该核电站位於东京以北240公里的太平洋沿岸。

该公司执行副总裁Masao Yamazaki对记者表示：“我们当时面对的海啸，远超我们的预期。”东电在该临时评估报告中，详述了福岛核电站内发生的情况，以及应对核危机所采取的措施。

东电称，福岛第一核电站所遭遇的海啸，其高度在某些区域超过15米，而核电站保护墙的高度为10米。这与东电最初评估报告内容一致。

Yamazaki说：“如评估报告所述，我们准备的预防措施不够，因此发生辐射泄漏。对於这起严重事故，我们深表歉意。”

日本媒体报导称，东电的一些股东11月起诉该公司，指责其在2008年模拟超过15米高海啸袭击後，未能加高核电站保护墙。

审查东电临时评估报告的第三方委员会称，3月的灾难规模为东电和日本政府所始料未及。

该委员会说：“本应更加重视地震和海啸，政府与该领域的专家也应做深刻自我检查。”并表示，东电可能认为自己拥有充足的防护措施而自满。（完）