《中国公开市场预测》一年央票发行量增逾两倍,收益率料小幅下行

* 一年央票发行量增逾两倍

* 因牛市预期及一二级利差导致央票需求暴涨

* 发行收益率料小幅下行,但仍将高於二级水平

路透上海12月5日电---中国人民银行公开市场明日将发行500亿元人民币一年期央行票据,招标量较上周增逾两倍.目前该期限央票一二级利差超过10个基点(bp),旺盛的需求料推动中标收益率小幅下行.

"关键是量比较大,利率嘛应该会下,但空间可能比(央票招标量公布)之前预计的要小,"北京一大型银行交易员说.

他称,如果央票发行量比较小,那就更无法满足市场的需求,于是中标收益率就会被推至更低的水平.

北京另一位券商分析师也表示,目前市场需求非常火爆,500亿元的发行量还不足以满足这些需求,收益率肯定要下调,预计会至3.40%-3.45%之间.

中债登银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,一年期央票最新收益率为3.3727%.二级市场上,期限近一年的央票1101088券CN1101088=CFXM最新报价为3.39%/3.36%,成交集中在3.37%附近.

央行上周二发行的150亿元一年期央票,发行价96.63元,对应收益率连续第二周持平3.4875%;同时还进行了100亿元28天期正回购操作,利率亦持稳在2.80%.

中国央行上周宣布,从周一(5日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.时隔近三年之後,中国央行首次下调存款准备金率,以挽救下滑的实体经济.此举预示着货币政策拐点显现,未来有望进一步松动.[ID:nCN1253422]

央行此前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.

央行公开市场上周净回笼资金240亿元,前周则为净投放220亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 500

(周四) 待定

正回购 (周二) 待定

(周四) 待定

央票到期 50

正回购到期 300

====================================(完)

--发稿 周晓峰; 审校 杨淑祯

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