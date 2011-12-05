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货币新闻 | 2011年 12月 5日 星期一 18:27 BJT

〔欧元债市〕意大利/德国10年期公债收益率之差缩窄至五周低位

路透米兰12月5日电---意大利/德国10年期公债收益率之差IT10DE10=TWEB周一跌至五周低位,根据Tradeweb资料,触及11月1日以来最低位423个基点.(完)

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