(重发)〔中国个股〕万科11月实现销售额82.9亿元,环比续降

(重发以补上谭华杰的职位)

路透上海12月5日电---中国最大房地产公司-万科企业股份有限公司(000002.SZ)周一称,11月份实现销售面积73.8万平方米,销售金额82.9亿元人民币,两个数据环比均继续下降.

万科表示,调控成效显着,房屋正在回归其基本的居住属性,主要城市的库存量上升会进一步促进楼市向买方市场转变.

万科10月实现销售额103.4亿元,销售面积100.4万平方米;前10个月,累计实现销售面积941.5万平方米,销售金额1,074.3亿元.[ID:nCN1197070]

万科提供的新闻稿并称,今年前11个月,公司累计实现销售面积1,015.3万平方米,销售金额1,157.2亿元,同比分别上升22.5%和15.9%.

对公司而言,"市场环境的巨大变化不可避免的会对销售产生影响,但公司不会因此而放松对销售速度的要求,11月份公司整体的新推盘当月销售率仍保持在60%以上."万科董事会秘书谭华杰称.

万科11月份新增三个项目,分别位於上海、珠海和贵阳.对应万科权益的规划建筑面积合计约54.051万平米,需支付地价约12.25亿元,楼面地价约2200元左右,低於此前的平均地价水平.

万科A股周一收报7.29元,近一个月累计下跌6.58%.(完)