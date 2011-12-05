(重发)〔中国个股〕万科11月实现销售额82.9亿元,环比续降

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(重发以补上谭华杰的职位)
路透上海12月5日电---中国最大房地产公司-万科企业股份有限公司(000002.SZ)周一称,11月份实现销售面积73.8万平方米,销售金额82.9亿元人民币,两个数据环比均继续下降.
万科表示,调控成效显着,房屋正在回归其基本的居住属性,主要城市的库存量上升会进一步促进楼市向买方市场转变.
万科10月实现销售额103.4亿元,销售面积100.4万平方米;前10个月,累计实现销售面积941.5万平方米,销售金额1,074.3亿元.[ID:nCN1197070]
万科提供的新闻稿并称,今年前11个月,公司累计实现销售面积1,015.3万平方米,销售金额1,157.2亿元,同比分别上升22.5%和15.9%.
对公司而言,"市场环境的巨大变化不可避免的会对销售产生影响,但公司不会因此而放松对销售速度的要求,11月份公司整体的新推盘当月销售率仍保持在60%以上."万科董事会秘书谭华杰称.
万科11月份新增三个项目,分别位於上海、珠海和贵阳.对应万科权益的规划建筑面积合计约54.051万平米,需支付地价约12.25亿元,楼面地价约2200元左右,低於此前的平均地价水平.
万科A股周一收报7.29元,近一个月累计下跌6.58%.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。