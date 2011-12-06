美国官员：伊朗正沦为“贱民国家”

****主要国家经济指标预测--2月6日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔12月5日电---美国一名高级官员周一称，伊朗核问题局势日益恶化，需要采取紧急外交措施。
美国和以色列怀疑伊朗核项目旨在制造核武器，他们表示，若外交途径无法解决伊朗核争端，不排除对其核设施进行军事打击的可能。
伊朗否认其试图发展核武器，称若遭受任何袭击，将以攻击以色列并打击美国在海湾地区利益的方式予以回击。
美国国务院核不扩散及军控特别顾问埃因霍恩（Robert Einhorn）在首尔的一个新闻发布会上说：“伊朗践踏国际责任与规范，它正成为一个贱民国家。”
“伊朗局势益发让人担忧，其核项目推进时间表正在缩短，所以，我们紧急采取强硬措施很重要。”
“如果我们不行动，那麽采取更强硬措施的压力将增加。美国希望采用外交压力，但如果我们不能尽快找到外交解决途径，将不可避免地被迫采取其他新的解决措施，因此我们需要尽快行动。”
他表示，加强对伊朗的制裁，将迫使其认真进行谈判。（完）
编译：张家伟 发稿：王凤昌
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 2月7日(二) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 1月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 12月 盈余12,945 盈余14,155 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,169 2月8日(三) 0300 韩国L货供额 12月 --
* 旧金山联储总裁威廉姆斯对通胀和加息发表鹰派言论 * 薪资增长温和，缓解通胀忧虑 * 财政部下周将标售620亿美元新债 路透纽约2月3日 - 美国公债收益率差周五走宽至一个半月来最宽水 准，此前公布的1月就业报告显示，薪资增长令人失望，暗示通胀上升的 速度不足以促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内升息。 美国劳工部周五称，1月非农就业岗位增加22.7万个，为四个月来最 大增幅。 但平均时薪仅微升3美分或0.1%，12月平均时薪增幅被下修。 “投资者的失望情绪主要是集中在有可能会促使美联储升息的通胀压 力上，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli说。 五年期和30年期公债收益率差 走宽至120个基点，为1 2月14日来最宽水准。 对升息反应很敏感的五年期公债受非农就业报告支撑，而长期公债面 临下周新债标售的压力。 美国财政部下周将标售总计620亿美元三年期，10年期和30年期新债 。 不过