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亚洲 | 2011年 12月 5日 星期一 18:41 BJT

〔亚洲橡胶〕12月5日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透12月5日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

12月 261.9 9 263.0 4

1月 267.7 30 N.A N.A

2月 272.9 71 273.0 2

3月 277.2 140 N.A 2

4月 280.7 491 281.4 9

5月 283.6 2835 284.5 214

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 李春喜;审校 王洋

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