〔马来西亚期市〕受洪水提振棕榈油期货升至两周高位,关注欧元区会议

路透吉隆坡12月5日电---周一马来西亚棕榈油期货升至近两周高位,因马来西亚周末发生的洪水引发供应受干扰的影响,且市场愈发寄望本周欧元区峰会或出台解决欧债危机的计划.

"本周棕榈油市场将会很有趣,"一外资大宗商品经纪公司的交易员称,"短期焦点是洪水引发的供应扰乱,长期关注点式本周欧元区峰会的成功与否."

棕榈油2月期货FCPOc3最高上涨2.3%,报每吨3,133马币(林吉特),为11月24日以来最高.

该合约最终结算价报3,122马币.

总成交量为29,689口.

周末马来西亚的降雨引发Perak和Sarawak地区发生洪水.这两个地区棕榈油产量约占全国产量的10-15%.

Sarawak的一位种植商称,"当前没有关於供应受扰乱,或通往种植园的公路中断的报导.目前为止一切良好,但我们还需等待观察."

马来西亚气象局称,预计Pahang地区会持续有降雨直至周一稍晚.预计该地区是关键的棕榈油种植区域.(完)