〔马来西亚期市〕受洪水提振棕榈油期货升至两周高位,关注欧元区会议

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透吉隆坡12月5日电---周一马来西亚棕榈油期货升至近两周高位,因马来西亚周末发生的洪水引发供应受干扰的影响,且市场愈发寄望本周欧元区峰会或出台解决欧债危机的计划.
"本周棕榈油市场将会很有趣,"一外资大宗商品经纪公司的交易员称,"短期焦点是洪水引发的供应扰乱,长期关注点式本周欧元区峰会的成功与否."
棕榈油2月期货FCPOc3最高上涨2.3%,报每吨3,133马币(林吉特),为11月24日以来最高.
该合约最终结算价报3,122马币.
总成交量为29,689口.
周末马来西亚的降雨引发Perak和Sarawak地区发生洪水.这两个地区棕榈油产量约占全国产量的10-15%.
Sarawak的一位种植商称,"当前没有关於供应受扰乱,或通往种植园的公路中断的报导.目前为止一切良好,但我们还需等待观察."
马来西亚气象局称,预计Pahang地区会持续有降雨直至周一稍晚.预计该地区是关键的棕榈油种植区域.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。