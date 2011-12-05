〔国际油市〕亚洲柴油现货升水反弹,受兴隆集团买盘提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月5日电---亚洲柴油现货价差周一反弹,之前新加坡交易商兴隆集团购买含硫0.5%柴油的升水上涨.
柴油裂解价差升穿18美元,不过人气仍然疲弱,交易商称因中国削减了柴油进口,大宗商品贸易公司托克(Trafigura)上月末暂停近期大量的现货买入.
他们又称,该地区供应处於高位,以及对西方的套利窗口关闭也打压了航煤市场的人气.
路透数据显示,航煤的实货升水跌0.1美元,较新加坡现货报价每桶贴水0.6美元.
掉期市场交投清淡,中质馏分油在该价格窗口内没有成交.
1月柴油裂解价差上涨0.23美元,较迪拜原油每桶高18.08美元.
1月航煤裂解价差涨0.32美元,至每桶19.43美元
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 125.75 126.15 125.95 125.24 0.71 0.57
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 126.25 126.65 126.45 125.35 1.10 0.88
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 127.40 127.80 127.60 126.50 1.10 0.87
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 127.95 128.35 128.15 127.25 0.90 0.71
12月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 126.05 125.11 0.94 0.75
1月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 125.55 124.71 0.84 0.67 (完)
--编译 李春喜;审校 田建华
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。