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亚洲 | 2011年 12月 5日 星期一 19:35 BJT

〔国际油市〕亚洲柴油现货升水反弹,受兴隆集团买盘提振

路透新加坡12月5日电---亚洲柴油现货价差周一反弹,之前新加坡交易商兴隆集团购买含硫0.5%柴油的升水上涨.

柴油裂解价差升穿18美元,不过人气仍然疲弱,交易商称因中国削减了柴油进口,大宗商品贸易公司托克(Trafigura)上月末暂停近期大量的现货买入.

他们又称,该地区供应处於高位,以及对西方的套利窗口关闭也打压了航煤市场的人气.

路透数据显示,航煤的实货升水跌0.1美元,较新加坡现货报价每桶贴水0.6美元.

掉期市场交投清淡,中质馏分油在该价格窗口内没有成交.

1月柴油裂解价差上涨0.23美元,较迪拜原油每桶高18.08美元.

1月航煤裂解价差涨0.32美元,至每桶19.43美元

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 125.75 126.15 125.95 125.24 0.71 0.57

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 126.25 126.65 126.45 125.35 1.10 0.88

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 127.40 127.80 127.60 126.50 1.10 0.87

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 127.95 128.35 128.15 127.25 0.90 0.71

12月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 126.05 125.11 0.94 0.75

1月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 125.55 124.71 0.84 0.67 (完)

--编译 李春喜;审校 田建华

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