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货币新闻 | 2011年 12月 5日 星期一 20:11 BJT

〔欧洲金融〕欧盟再次表示欢迎意大利的撙节计划,呼吁劳工市场改革

路透布鲁塞尔12月5日电---欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)发言人周一表示,雷恩呼吁意大利进行劳工市场改革.此前雷恩对意大利出台撙节计划表示欢迎.(完)

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