〔伦敦美债〕公债价格下降,市场关注欧洲领导人危机应对举措

路透伦敦12月5日电---美国公债价格周一在欧洲市场下跌,市场谨慎寄望欧元区领导人本周将出台有力举措抑制欧债危机.

意大利总理蒙堤周日公布300亿欧元(403亿美元)的撙节举措,其中包括加税和提高退休年龄,以稳定意大利脆弱的财政并避免危机席卷整个欧元区[ID:nCT0487569].该消息也扶助人气,推高欧洲股市,拉低德国公债价格.

一位交易员说:"大家都期盼着本周欧元区能够迎来救赎,但我并不报太大的希望.不过市场似乎将因紧张情绪舒缓取得上涨."

指标10年期公债收益率US10YT=RR上升5.5个基点,报2.087%.美债期货TYv1下跌11/32至130-5/32.

一位交易员说:"接近年关流动性清淡,人们开始关注的是美国数据似乎开始转好...但接近年底收益率仍有可能下滑,因有避险资金且在面临风险时投资者愿意持有流动性好的资产."

周一1230GMT德国总理梅克尔和法国总统萨科齐将举行会晤.(完)

--编译 王洋;审校 田建华

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