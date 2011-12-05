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货币新闻 | 2011年 12月 5日 星期一 20:23 BJT

〔欧元区经济〕意大利总理蒙堤称若无撙节计划该国或成为第二个希腊

路透罗马12月5日电---意大利总理蒙堤周一表示:

* 若没有撙节计划,意大利可能会成为第二个希腊

* 经济模型会显示该撙节计划会加重经济衰退,但是不执行该计划意大利经济将崩溃

* 我们比许多国家的操作空间更大,因为我们不面临再次选举的问题 (完)

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