〔欧洲政经〕数国要求德国放弃修改欧盟条约的要求--欧盟消息

美国股市：开盘上涨并触及纪录高位，因银行股上涨
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透布鲁塞尔12月5日电---欧盟消息人士表示,几个欧盟成员国当前敦促德国放弃改变欧盟条约的要求,辩称深度的财政整合可以在不改变欧盟根本大法的条件下完成.
德国自9月初以来,一直致力於更改欧盟条约,一直坚持在欧元区17国加强财政预算纪律的唯一方法是,引入更严格的法律.
但是几位欧元区和非欧元区国家反对更改条约,称这将耗时太长,且若欧洲议会等机构全部牵涉进来会造成混乱.这几个国家敦促德国放弃其要求.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月10日 - 媒体公司维亚康姆(Viacom)周四计划改造其业务，在美国广告销售持续下跌之际专注于六个品牌。 维亚康姆周五早盘股价下跌0.9%，报43.49美元。(完) (编译 戴素萍 审校 利棣儿)
美国地质调查局(USGS) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选