〔欧洲政经〕数国要求德国放弃修改欧盟条约的要求--欧盟消息

路透布鲁塞尔12月5日电---欧盟消息人士表示,几个欧盟成员国当前敦促德国放弃改变欧盟条约的要求,辩称深度的财政整合可以在不改变欧盟根本大法的条件下完成.

德国自9月初以来,一直致力於更改欧盟条约,一直坚持在欧元区17国加强财政预算纪律的唯一方法是,引入更严格的法律.

但是几位欧元区和非欧元区国家反对更改条约,称这将耗时太长,且若欧洲议会等机构全部牵涉进来会造成混乱.这几个国家敦促德国放弃其要求.(完)