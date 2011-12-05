版本:
中国
货币新闻 | 2011年 12月 5日 星期一 21:24 BJT

〔欧元区经济〕意大利总理蒙堤称欧元区峰会须加强财政合作

路透罗马12月5日电---意大利总理蒙堤周一表示:

* 欧元区峰会必须加强财政合作以及提升欧洲金融稳定机构(EFSF)救助能力

* 欧元作为货币而言未处於危机中,欧元既没有失去外汇价值,也没有因通胀而失去内在价值,这是很积极的.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐