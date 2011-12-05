〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差升至逾六周高位,汽油裂解价差亦升

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月5日电---周一亚洲石脑油裂解价差升至逾六周最高,而互换逆价差走阔1美元,市场寄望日本裂解厂下调产能利用率将紧缩石化产品供应,并提振价格.
汽油裂解价差亦创一个月高位.
"随着日本裂解装置短期产能利用率下调,石脑油反弹还有空间,"一交易员称,"乙烯价格反弹,连带石脑油价格."
另一交易员指出丁二烯价格反弹,且韩国买兴坚挺,支撑石脑油反弹.
不过一些交易员质疑轻质馏分油的反弹是否能延续,因基本面依然疲软.
"下调产能利用率将短期利多乙烯,但长期来看利空,因其会减少石脑油库存的消费."
交易商表示,中国石化买家也没有像以往那样在春节前补充库存,因中国出口订单受全球经济放缓冲击.
日本公开规格1月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格上涨10.25美元,至每吨905.00美元.
1月上半月裂解价差攀升3.80美元,报每吨75.35美元,为10月19日以来最高.
油品 价格 上日价格 变动
2012年1月石脑油NAF-1H-TYO 904.50/905.50 894.75 +10.25
现货石脑油净回值NAF-SIN 98.09/98.19 97.00 +1.14
97号现货汽油GL97-SIN 116.25/116.35 114.74 +1.56
95号现货汽油GL95-SIN 114.55/114.65 113.10 +1.50
92号现货汽油GL92-SIN 112.55/112.65 110.80 +1.80
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 14.36/14.56 13.80 +0.66(完)
--编译 田建华;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。