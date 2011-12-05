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亚洲 | 2011年 12月 5日 星期一 21:16 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差升至逾六周高位,汽油裂解价差亦升

路透12月5日电---周一亚洲石脑油裂解价差升至逾六周最高,而互换逆价差走阔1美元,市场寄望日本裂解厂下调产能利用率将紧缩石化产品供应,并提振价格.

汽油裂解价差亦创一个月高位.

"随着日本裂解装置短期产能利用率下调,石脑油反弹还有空间,"一交易员称,"乙烯价格反弹,连带石脑油价格."

另一交易员指出丁二烯价格反弹,且韩国买兴坚挺,支撑石脑油反弹.

不过一些交易员质疑轻质馏分油的反弹是否能延续,因基本面依然疲软.

"下调产能利用率将短期利多乙烯,但长期来看利空,因其会减少石脑油库存的消费."

交易商表示,中国石化买家也没有像以往那样在春节前补充库存,因中国出口订单受全球经济放缓冲击.

日本公开规格1月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格上涨10.25美元,至每吨905.00美元.

1月上半月裂解价差攀升3.80美元,报每吨75.35美元,为10月19日以来最高.

油品 价格 上日价格 变动

2012年1月石脑油NAF-1H-TYO 904.50/905.50 894.75 +10.25

现货石脑油净回值NAF-SIN 98.09/98.19 97.00 +1.14

97号现货汽油GL97-SIN 116.25/116.35 114.74 +1.56

95号现货汽油GL95-SIN 114.55/114.65 113.10 +1.50

92号现货汽油GL92-SIN 112.55/112.65 110.80 +1.80

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 14.36/14.56 13.80 +0.66(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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