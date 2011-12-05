〔国际油市〕亚洲燃料油市场清淡交投中走稳,点价兴趣走弱

路透12月5日电---亚洲燃料油市场周一在清淡交投中持稳,1月/2月跨月价差持坚于每吨7.00美元附近,此前曾连续两日下滑.

交易员表示,过去两个月的大部分时间里市场一直超买,点价兴趣将基本面推到极端水平,这使得跨月价差合约在过去两个月的大部分时间里处在两位数逆价差区间.

一位在新加坡的交易员说:"这种修正是不可避免的.有更多符合规格的船货流入,而点价兴趣不管有多强劲,提振效应也只能到此了."

"1月/2月在沉重的卖压中下跌,尽管12月/1月价差受到支撑上升,这两个合约间如此巨大的差距,显然市场重新调整已开始.也就是说,仍有强劲的基本面支撑,目前在6.00美元附近."

周一1月/2月合约成交量不足10万吨,12月/1月逾一周来首次走弱,下降0.88美元至每吨16.38美元,成交不足5万吨.

1月燃料油裂解价差贴水扩阔0.19美元至5.53美元.2月合约则下跌0.22美元至每桶较迪拜原油贴水6.04美元.

180-cst燃料油小升0.80美元至每吨688.75美元.380-cst燃料油下滑2.20美元至每吨660.40美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 688.50 689.00 688.75 687.95 0.80 0.12

现货380CST燃料油 FO380-SIN 669.20 669.60 669.40 671.60 -2.20 -0.33

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 686.00 688.00 687.00 688.00 -1.00 -0.15

380CST船用燃料油升水 16.80 18.40 17.60 16.40 1.20

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF15.00 15.40 15.20 15.85 -0.65 -4.10

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF10.70 11.20 10.95 14.75 -3.80 -25.76 (完)