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债券 | 2011年 12月 5日 星期一 22:29 BJT

〔标题新闻〕意大利总理称EFSF扩容决定,加上意大利撙节计划和IMF行动应说服ECB采取更多行动

ECB:欧洲央行

IMF:国际货币基金组织

EFSF:欧洲金融稳定工具

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nR1E7GD029]

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