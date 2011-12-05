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货币新闻 | 2011年 12月 5日 星期一 22:44 BJT

〔美国股市〕开高,受助于对欧盟峰会的乐观情绪

路透纽约12月5日电---美国股市周一开高,扩大上周的涨幅,因市场愈发乐观预计欧盟峰会将在解决欧债危机方面取得新进展.

道琼工业指数.DJI上扬107.77点,或0.90%,报12,127.19点.标准普尔500指数.SPX升14.66点,或1.18%,报1,258.94点.Nasdaq综合股价指数.IXIC涨32.96点,或1.25%,报2,659.89点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI

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