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货币新闻 | 2011年 12月 6日 星期二 00:08 BJT

〔USDA报告〕12月1日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透12月5日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 12/01/11 11/24/11 11/24/11 12/02/10

初值 修正值 前值

小麦 14,497 16,494 15,392 21,593

燕麦 10 28 28 0

大麦 4 12 12 26

玉米 38,546 36,086 30,596 28,369

高粱 743 815 815 4,893

大豆 31,649 41,762 41,406 48,362

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 533,483 575,456

燕麦 305 59

大麦 5,576 4,398

玉米 400,143 445,763

高粱 22,784 40,534

大豆 428,310 638,993

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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