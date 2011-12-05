〔USDA报告〕12月1日止当周美国农作物出口检验报告(表)

美国股市：开盘上涨并触及纪录高位，因银行股上涨
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透12月5日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):
一周截至日 12/01/11 11/24/11 11/24/11 12/02/10
初值 修正值 前值
小麦 14,497 16,494 15,392 21,593
燕麦 10 28 28 0
大麦 4 12 12 26
玉米 38,546 36,086 30,596 28,369
高粱 743 815 815 4,893
大豆 31,649 41,762 41,406 48,362
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 533,483 575,456
燕麦 305 59
大麦 5,576 4,398
玉米 400,143 445,763
高粱 22,784 40,534
大豆 428,310 638,993
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月10日 - 媒体公司维亚康姆(Viacom)周四计划改造其业务，在美国广告销售持续下跌之际专注于六个品牌。 维亚康姆周五早盘股价下跌0.9%，报43.49美元。(完) (编译 戴素萍 审校 利棣儿)
美国地质调查局(USGS) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选