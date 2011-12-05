〔欧洲汇市〕英镑追随欧元上涨,德法达成解决欧债危机协议鼓舞市场

* 德法达成协议後,英镑/美元追随欧元升高

* 英国服务业PMI强劲数据支撑英镑,但经济放缓迹象令其处境脆弱

* 欧元/英镑上行阻力位在0.8610-20英镑附近

路透伦敦12月5日电---英镑兑全面走弱的美元周一上涨,此前法国和德国就解决欧元区债务危机的提议达成一致,提升了市场对於较高风险货币的信心,欧元因此上扬,英镑亦追随其涨势.

英国服务业PMI数据好於预期,也为英镑提供支撑,不过由於英国经济前景较为黯淡,英镑仍易受卖盘拖累.

法国和德国周一就一系列应对欧债危机的改革达成协议,本周稍晚将送交欧盟主席范龙佩.

多数市场人士希望本周将会是债务危机的转折点,这或将给欧元带来上档压力.

"如果欧债危机出现进一步走向解决的迹象,那麽英镑(兑美元)将获益,"丹麦丹斯克银行汇市分析师John Hydeskov称.

他还补充道,一个长期的欧债问题解决方案将确保欧元区消费者继续购买来自英国的出口产品,英国经济和英镑也将从中获益.

英镑兑美元GBP=D4日内上涨0.7%至1.5721美元左右的盘中高位.交易商表示,稍早中东投资者需求扶助英镑.

Markit/CIPS的英国11月服务业采购经理人指数(PMI)从10月的51.3升至52.1.11月英国服务业增速稍稍加快,一反分析师所作的陷入停滞的预期.[ID:nCN1261834].数据公布後,英镑也得到支撑.

不过,尽管PMI数据改善,但调查也显示雇主的裁员速度创下逾一年来最快,并且没有改变英国经济成长疲弱的观点.

尽管欧元兑美元上涨,但兑英镑EURGBP=D4下跌0.2%至0.8574英镑.上档阻力位在0.8610-20英镑附近,自11月23日以来该水平一直限制欧元涨幅.

Rabobank资深外汇分析师Jane Foley表示,她认为只要欧元区债务危机不化解,并限制投资者风险意愿,那麽英镑兑美元就仍将落于下风.不过英镑兑欧元情况将较为良好."(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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