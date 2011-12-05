〔美国热股〕eBay劲扬逾4%,此前分析师因看好节假日销售而上调其评级

美国热股：维亚康姆将专注六个品牌，股价下跌
路透2月10日 - 媒体公司维亚康姆(Viacom)周四计划改造其业务，在美国广告销售持续下跌之际专注于六个品牌。 维亚康姆周五早盘股价下跌0.9%，报43.49美元。(完) (编译 戴素萍 审校 利棣儿)
路透12月5日电---EBay(EBAY.O)股价周一劲扬逾4%,此前一分析师上调了该公司评级,称因强劲的节假日销售.
Raymond James & Associates分析师Aaron Kessler将eBay评级从表现与市场一致上调为强力买入,并将其12个月目标价调整到39美元.
eBay正在改变其主要在线市场定价方式,把重点放在固定价格和快速购物上.Kessler称,此举已令销售成长增加,并有可能令该公司在节假日博得良好开局.
eBay周一劲扬4.16%,报30.82美元.(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿
路透2月10日 - 媒体公司维亚康姆(Viacom)周四计划改造其业务，在美国广告销售持续下跌之际专注于六个品牌。 维亚康姆周五早盘股价下跌0.9%，报43.49美元。(完) (编译 戴素萍 审校 利棣儿)
美国地质调查局(USGS) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
波罗的海海岬型船运价指数下跌41点，或5.63%，至687点。海岬型船舶日均获利跌262美元，报5,363美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。