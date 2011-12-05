〔美国热股〕eBay劲扬逾4%,此前分析师因看好节假日销售而上调其评级

路透12月5日电---EBay(EBAY.O)股价周一劲扬逾4%,此前一分析师上调了该公司评级,称因强劲的节假日销售.

Raymond James & Associates分析师Aaron Kessler将eBay评级从表现与市场一致上调为强力买入,并将其12个月目标价调整到39美元.

eBay正在改变其主要在线市场定价方式,把重点放在固定价格和快速购物上.Kessler称,此举已令销售成长增加,并有可能令该公司在节假日博得良好开局.

eBay周一劲扬4.16%,报30.82美元.(完)