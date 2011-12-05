〔英国债市〕英债期货收在10日低位,因德法就解决危机提议达成一致

* 3月英债期货收在10日低位

* 30年期英债收益率升至一个月高位,新债标售即将来临

* 五年期收益率接近纪录低位

路透伦敦12月5日电---英国公债期货周一收在10日低位,此前德国和法国称就一系列应对欧元区债务危机的改革达成共识.

英债之前因投资者避险情绪获益,而德法达成协议冲击英债和德债,该协议中包括对出现超额赤字的国家实行自动制裁.

3月英债期货FLGH2收低40个跳动点,报113.33,为11月25日迄今最低,但表现强於可比德债期货40个跳动点,日内多数时间英债表现均强於德债.

10年期英债收益率上扬3个基点至2.34%,较可比德债收益率利差略走阔至14个基点.

"10年期英债走势是对德债和美债走势的反映,"RBC Capital Markets分析师Sam Hill表示."整体上,市场预计本周有可能达成(欧元区救助协议)."他补充道,德国总理梅克尔和法国总统萨科奇会晤的结果对於风险人气将起到正面影响.

短期和长期公债更多受到国内因素主导.五年期英债收益率收低2个基点至1.00%,交易商表示即将支付的票息可能会重新投资在市场上.

日内稍早,五年期英债收益率一度逼近8月18日触及的纪录低位略低於0.96%的水准.Hill称,在英国央行周度回购操作中,三年至10年期英债的出售规模创下10月第二轮量化宽松启动以来最低.

相比之下,长期公债继续表现不佳,上周三30年期公债收益率触及3%下方的纪录低位,本周二将有17.5亿英镑规模的30年期英债标售,令30年期英债价格进一步回落,收益率周一触及3.344%的一个月高位.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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