〔欧元债市〕意大利撙节举措令该国公债收益率大幅下降,德债期货收低

* 意大利公债收益率因撙节措施而骤降

* 市场对欧元区峰会的期望施压德债

路透伦敦12月5日电---意大利公债收益率周一大跌,此前该国公布大规模撙节计划,同时法国和德国领导人举行双边会晤,提升了外界认为周五欧元区峰会上料出台危机全面应对方案的乐观情绪.

法国总统萨科奇在同德国总理梅克尔会面後表示,两国已同意出台一系列改革以应对欧元区债务危机,其中包括修改欧盟条约,将对未能满足赤字相当於GDP的3%规定的国家实施自动制裁.不过梅克尔再次拒绝了欧洲共同债券的建议.

投资者寄望周五欧元区峰会的结果将足以说服欧洲央行(ECB)在公债购买上行动将更加积极.上周ECB总裁德拉吉曾表示,如果政坛人士将欧元区未来方向指向财政联盟,该行或将准备好采取更大规模的行动.

交易商表示,意大利的300亿欧元撙节计划应会说服欧洲央行至少继续购买该国债券,尽管有关该地区的全面解决方案仍是重中之重.

10年期意大利公债收益率跌至接近6.00%水平,远离被视为不可持续的水平.周日意大利总理蒙堤公布300亿欧元的撙节举措,其中包括加税和提高退休年龄,以稳定意大利脆弱的财政并避免危机席卷整个欧元区.[ID:nCT0487569].

10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB大跌72个基点至6.03%,为一个月来最低.

意大利两年期公债收益率IT2YT=TWEB下跌91个基点至5.72%,为11月中旬以来最低.

分析师认为,较难确定意大利公债收益率本周将收在何水平,但是鉴於10年期意大利/德国收益率利差快速收窄,意大利公债易出现修正.

10年期西班牙公债ES10YT=TWEB下滑50个基点至5.19%.

德债期货FGBLc1收低69个跳动点,报134.82.北欧联合银行(Nordea)分析师Boris Simonder称,从4月低位拉出的趋势线表明,德债期货上档阻力位在135.40.如果本周会议结果令人失望,则该水平有可能得到突破,为136.00打开空间,随後是11月23日的高位137.79.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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