〔欧洲股市〕收在五周最高收位,因德法就应对欧元区债务危机达成一致

* 泛欧绩优股指数300指数收涨0.8%,为五周最高收位

* 意大利公布新的撙节计划後,该国股市飙升,其公债收益率回落

* 一些策略师预计股市上涨後是时候回调

路透伦敦12月5日电---欧洲股市周一触及五周收盘高位,此前法国总统萨科齐和德国总理梅克尔就一系列扶助解决欧债危机的举措达成一致.

银行股大涨,STOXX欧洲600银行指数.SX7P上扬2.5%,但该指数本年迄今累计下跌约30%,许多欧洲的银行大量减计对欧元区主权债的敞口.法国巴黎银行(BNPP.PA)大涨4.9%,较之前两周触及的低位回升33%.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.8%,报993.27点,此为10月31日来最高收位,上周该指数跳涨8.5%,受助於投资者愈发乐观预计当局将采取行动阻止危机蔓延.

"德法两国的声明再度令投资人宽慰.两国谈到在3月前修改欧盟款约.他们正迈向正确的方向.看到股市有一些回补空头,"Legal & General国际股市部主管Ian King说.

法国总统萨科齐称,德法协议已经完成,将於周三送交欧盟主席范龙佩.萨科齐称,德法提议将意味着修改欧盟条约.萨科齐称,德法希望出台一个针对整个欧元区的预算平衡规定.[ID:nCN1262978]

意大利股市FTSE MIB .FTMIB上扬2.9%,周日意大利总理蒙堤公布300亿欧元的撙节举措,其中包括加税和提高退休年龄,以稳定意大利脆弱的财政并避免危机席卷整个欧元区.[ID:nCT0487569].消息缓和围绕意大利财政的紧张情绪,意大利10年期公债收益率跌向6%.

不过策略师警告,股市近期的涨势可能很快逐渐减退.

英国富时100指数.FTSE收高0.28%,报5,567.96点;德国股市DAX指数.GDAXI收涨0.42%,报6,106.09点,法国CAC-40指数.FCHI上扬1.15%,报3,201.28点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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